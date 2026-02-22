Lizeth Marzano: esto hizo Adrián Villar tras atropellar y causar la muerte de la deportista

Nueva información permite reconstruir lo que realmente ocurrió durante la noche del martes 17 de febrero, cuando Adrián Villar Chirinos, de 21 años, atropelló y abandonó en plena vía pública a Lizeth Marzano Noguera, multicampeona de pesca submarina y seleccionada nacional de apnea. Punto Final accedió a documentos de la defensa de Villar y conversó con el hermano de la deportista, Gino Marzano, quien reclama la falta de auxilio hacia su hermana tras el accidente.

La joven Marzano Noguera perdió la vida cuando entrenaba, cerca de la medianoche, en la avenida Camino Real, en los alrededores del Club Lima Golf, en San Isidro. Su hermano Gino Marzano reclama en Punto Final que no hubo voluntad por parte del conductor de ayudar a su hermana y que otra sería la historia si tan solo la hubieran llevado a la clínica más cercana de donde ocurrió el accidente, la que se ubicaba a menos de cuatro cuadros.

“Si esta persona se hubiese detenido probablemente se hubiese activado el SOAT… Acá no hubo ninguna voluntad de poder ayudar al herido. Simplemente esta persona fue y la dejó a su suerte. Hoy ha ocasionado un daño irreparable a mi familia”, expresó.

Gino agrega que ahora está asumiendo un rol que nunca pidió, pero que el destino así lo quiso: ser el vocero de sus padres en este momento donde el dolor y vacío. Señala que esa misma madruagda regresó al lugar de los hechos y que el Serenazgo le entregó dos respuestos y que con el código y la marca que detectó en un de ellos, pudo identificar que el auto que acabó con la vida de su hermana Lizeth Marzano era un Chevrolet Cruze. Pero ningún dato adicional.

REQUERIMIENTO DE DETENCIÓN PRELIMINAR

De acuerdo al documento al que pudo acceder Punto Final, el jueves 19 de febrero, pasadas las diez y veintiuno de la noche, los abogados de Adrián Villar presentaron un escrito vía correo electrónico al Ministerio Público. En él, solicitaban que se programe la fecha y hora de su declaración. De igual modo, que se ponía a disposición para entregar el vehículo a las autoridades.

Según el informe remitido por la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía a la fiscalía a cargo del caso, se pide que se requiera siete días de detención preliminar contra Adrián Villar Chirinos, considerando su conducta de no presentarse físicamente a las diligencias dentro de las 72 horas de sucedido el atropello. Es decir, en el plazo de la flagrancia. Asimismo, le pidieron a la fiscalía que evaluara solicitar también la detención de la periodista Marisel Linares, propietaria del vehículo, por un presunto encubrimiento real. Sin embargo, el Ministerio Público no hizo suyas esas solicitudes.

DEFENSA DE ADRIÁN VILLAR

De acuerdo con el acta, Adrián Villar se presentó junto con su abogado a la sede policial para hacer entrega del vehículo en la tarde del viernes 20 de enero. Además de los documentos del auto, también entregó su pasaporte.

“Toda esa responsabilidad, él la va a asumir. Por eso es que se apersona. No lo identifican. Él se identifica a las autoridades. Recién lo ubican. Entrega el carro, entrega su pasaporte y cancela todas sus actividades. Ese joven de 21 años, también deportista, va a asumir todas sus responsabilidades por ese hecho”, manifestó Jefferson Moreno, abogado de Adrián Villar.

Su defensa legal evitó calificar el hecho como homicidio culposo u omisión de auxilio. “La calificación de delitos ya es otra cosa. Hay que pensar por reconocer el hecho primero que es lo más importante”, acotó. Dio a conocer además que el 21 de febrero, Adrián Villar declaró de manera virtual a la fiscalía, aceptando toda la responsabilidad de lo ocurrido.

Lo que el abogado de Villar descarta es que su patrocinado haya estado bajo efectos de bebidas alcohólicas. Y que como evidencia tiene una boleta de consumo en un restaurante, una hora antes del atropello a Lizeth. “Se ha descartado haya habido algún tipo de alcohol. Eso es absolutamente descartado”, enfatizó.

En cuanto a cuestionamientos de supuesta imprudencia por parte de la víctima, el coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú, Franklin Barreto, destaca que el conductor no podría ser aún más imprudente, de ser el caso.

“Si hay una persona como la deportista fallecida quizá por no saberlo estaba dentro de la calzada y cometía un acto que algunos considerarían imprudente, ese conductor no puede ser más imprudente que el mismo imprudente. La conducción segura debe primar siempre en toda persona y, sobre todo, finalmente hacerse cargo de todo lo que suceda”, expresó.

