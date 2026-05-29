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¡Más de 35 millones de peruanos! Estos son los primeros resultados del Censo 2025

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¡Más de 35 millones de peruanos! Estos son los primeros resultados del Censo 2025
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 y reveló que la población total del Perú alcanzó los 34 millones 157 mil 732 habitantes.

La entidad precisó que los datos obtenidos permitirán actualizar políticas públicas y mejorar la planificación en sectores como salud, educación, vivienda, empleo y protección social. Además, destacó que el proceso censal se realizó con herramientas digitales y tabletas electrónicas para optimizar el registro de información.

PERÚ ENVEJECE Y AUMENTA LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Uno de los principales hallazgos del Censo 2025 es el acelerado envejecimiento de la población peruana. La edad promedio en el país pasó de 32 a 34,2 años entre 2017 y 2025.

Asimismo, el índice de envejecimiento alcanzó su nivel más alto registrado: actualmente existen 65 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Además, la población infantil disminuyó de 26,5 % a 22,7 %, mientras que la población mayor de 60 años aumentó de 11,7 % a 14,8 %.

MUJERES SON MAYORÍA EN EL PERÚ

El INEI informó que las mujeres representan el 50,6 % de la población nacional, con más de 17,2 millones de habitantes, superando ligeramente a la población masculina.

En cuanto a la distribución territorial, Lima Metropolitana concentra el 29,7 % de la población total del país y ya supera los 10,1 millones de habitantes. Después de la capital, Piura, La Libertad y Arequipa son las regiones más pobladas del Perú.

El organismo también informó que el Perú es actualmente el cuarto país más poblado de Sudamérica, detrás de Brasil, Colombia y Argentina.

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Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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