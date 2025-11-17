‘Los malditos de Puente Piedra’: Banda de alias ‘Cachete’ estaría implicada en asesinato de alférez PNP

Presuntos implicados en el crimen que acabó con la vida del alférez PNP Jhordy Escobedo Mori ya fueron capturados y serían integrantes de la banda criminal ‘Los malditos de Puente Piedra’. Así lo informó el coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri. Del total de cinco sujetos involucrados en el asesinato al efectivo policial, tres fueron ubicados y capturados. Se trata de Kevin Gamarra Bustamante, alias ‘Maverick’, Alfredo Abelardo Huaripoma Dávila, alias ‘Gordo Alfredo’, y Máximo Enrique López Yllaconza, alias ‘Max’, sindicado de ser el que realizó los disparos en cabeza y cuello contra el alférez Jhordy Escobedo Mori, quien se habría resistido al robo, según la información policial. La Policía anunció además que ya está tras los pasos de Flavio Ronaldo Santos Moreno Oscco, alias ‘Pelao’, identificado como el cuarto implicado. Según la información policial de cómo estos sujetos habrían operado, también estaría implicado alias ‘Lucho’, quien habría estado al volante de un auto en una zona cercana.

De acuerdo a las investigaciones de la policía, ellos responderían a las órdenes de Jeff Harold Hidalgo Infante, alias ‘Cachete’, nada menos que el lugarteniente de ‘El Monstruo’, quien desde prisión pretende reagrupar la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. Se trata de ‘Los malditos de Puente Piedra’, banda que se dedicaría al asalto y robo de vehículos, a través del raqueteo. “Se ha llegado a establecer técnicamente que efectivamente se trata de un grupo de personas injertadas de la zona norte dedicadas al robo de vehículos, específicamente camionetas. Estos responden a una banda criminal denominada ‘Los malditos de Puente Piedra’, explicó el jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri.

MÓVIL DEL CRIMEN CONTRA POLICÍA

El 23 de octubre, el alférez PNP Jhordy Escobedo Mori falleció al recibir impactos de bala cuando estaba con su camioneta color blanca junto a su pareja, en el distrito de Carabayllo. La Policía detalló los movimientos de los delincuentes implicados de acuerdo al registro de cámaras de seguridad de la zona en donde ocurrió el crimen. En un inicio se tenía la versión de que el hecho respondería a un ajuste de cuentas, sin embargo la policía relaciona el asesinato al robo de vehículo. Señalan que los sujetos divisaron el vehículo en donde estaba el alférez PNP junto a su pareja minutos después de que fracasen en su intento de robar otro auto. Este crimen se le atribuye a ‘Los malditos de Puente Piedra’, quienes responderían a alias ‘Cachete’, prófugo de la justicia.

