Madrugada sangrienta en el Callao: se registran tres asesinatos en menos de 12 horas

La ola criminal vuelve a golpear el Callao. Esta madrugada, tres asesinatos han causado conmoción entre los vecinos de la Provincia Constitucional. En todos los casos, las víctimas perdieron la vida de forma violenta a manos de sicarios.

Bryan Saldaña Núñez (35) fue asesinado de doce disparos frente a la comisaría de Bocanegra. Fue atacado cuando se trasladaba en moto junto a una menor de 15 años de edad, quien también resultó herida durante el atentado.

El segundo caso ocurrió en la zona de Gambeta. José Félix Carhuancho Leguía, de 72 años de edad, murió tras recibir más de 10 disparos por parte de un sicario que tocó su puerta. Se conoció que la víctima era dirigente vecinal en la zona.

El tercer crimen se registró en el parque señor de Los Milagros, en Gambeta baja, cerca a la avenida Santa Rosa. Un joven fue atacado de varios disparos por desconocidos. Cámaras de videovigilancia serán claves para identificar a los responsables del asesinato. Hasta el momento no hay ningún detenido.

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