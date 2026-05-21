Más de 78 mil detenidos se registraron en el país durante el primer trimestre del 2026

🚨 Durante el primer trimestre del 2026, el Ministerio Público logró que se concreten un total de 78 301 detenciones a nivel nacional, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva – RENADESPPLE.

Durante el primer trimestre del 2026, el país registró 78 301 personas detenidas, de acuerdo con cifras del Renadespple. El informe además revela que las capturas en flagrancia representan la mayoría de intervenciones realizadas en ese periodo.

En conversación con Latina Noticias, Karla Salazar explicó que durante el primer trimestre se reportaron 78 301 detenidos en todo el territorio nacional.

“Las detenciones en flagrancia son las de mayor porcentaje en este primer trimestre, con 64 754 detenciones producidas”, indicó.

EXTORSIÓN REGISTRA AUMENTO FRENTE AL 2025

Uno de los delitos que más preocupa a las autoridades es la extorsión. De acuerdo con Salazar, las cifras actuales ya superan a las registradas durante el mismo periodo del año pasado.

“Se ha registrado 687 detenciones por el delito de extorsión a nivel nacional”, precisó.

La funcionaria agregó que entre los delitos con mayor incidencia también figuran la conducción en estado de ebriedad, las agresiones contra mujeres e integrantes del grupo familiar y la omisión de prestación de alimentos.

¿QUÉ OCURRE LUEGO DE LAS PRIMERAS 48 HORAS DE DETENCIÓN?

La representante del Renadespple explicó que el registro recopila información desde el primer momento en que se produce la intervención policial y fiscal.

Según detalló, el 60 % de detenidos continúa en condición de investigado tras las primeras diligencias, mientras que un 11.82 % pasa a proceso inmediato. “También se aplica el principio de oportunidad y existen formalizaciones de investigación”, comentó.