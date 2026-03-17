Médicos logran salvarle la vida a niño de un año de edad con tumor de 2 kilos en el hígado

Con apenas un año y seis meses de edad, Said se ha convertido en un símbolo de valentía y perseverancia y es que luego de emprender un largo camino desde el distrito de Yanaoca, en la provincia de Canas, región Cusco, el pequeño pudo ser sometido a una compleja cirugía en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) que permitió extraer un tumor de dos kilos en su hígado.

La historia de lucha empezó cuando el menor comenzó a mostrar venitas visibles en el abdomen. Con el paso de las semanas apareció un bulto que crecía progresivamente y le impedía mantenerse de pie por mucho tiempo o recostarse de lado, encendiendo la alerta de su familia.

Ante la falta de atención especializada en su localidad, su madre, Heidol Cóndor, lo llevó primero al Hospital Alfredo Callo Rodríguez de Sicuani, donde una ecografía alertó sobre una presunta tumoración hepática. Entonces, Said fue derivado al Hospital Regional del Cusco, donde permaneció hospitalizado durante siete días antes de que se gestionara su referencia a Lima.

El 2 de enero, madre e hijo llegaron a la capital y tras los estudios especializados realizados en el INSN, los médicos confirmaron que el tumor no era maligno y que podía ser extirpado mediante una intervención quirúrgica. Sin embargo, su gran tamaño representaba un riesgo importante para el paciente, pues comprometía gran parte del abdomen y afectaba su calidad de vida.

“Se completaron los estudios diagnósticos, incluida una biopsia percutánea realizada por el área de Radiología Intervencionista, que permitió identificar que se trataba de un hamartoma hepático, que es una tumoración benigna del hígado que suele presentarse en lactantes, generalmente entre los seis meses y los dos años. En algunos casos excepcionales puede tener una transformación maligna, por lo que era fundamental intervenir de manera oportuna”, indicó la Dra. Jazmín Zárate Lizarzaburu, coordinadora de la Unidad Funcional de Cirugía Oncológica Pediátrica (UCOP).

A inicios de febrero, Said ingresó a sala de operaciones. El equipo quirúrgico le practicó una hepatectomía en un segmento del lado izquierdo del hígado junto con la extirpación total del tumor.

“Fue una cirugía compleja porque la tumoración ocupaba gran parte del abdomen. Medía aproximadamente 20 por 25 centímetros y pesaba cerca de dos kilos. Se logró extraer completamente con mínima pérdida de sangre”, explicó la cirujana pediátrica.

Por su parte, la Dra. Julia Vásquez Quispe, anestesióloga cardiovascular del Centro Quirúrgico del INSN, destacó que la atención de pacientes pediátricos como Said exige un manejo multidisciplinario en todas las etapas de la cirugía, con coordinación permanente entre el cirujano, el anestesiólogo y el equipo asistencial.

En ese proceso, precisó que el anestesiólogo cumple un rol clave como “guardián de la sala de operaciones”, al velar por la estabilidad del paciente durante el procedimiento y por una adecuada evolución en el periodo postoperatorio.

La operación se realizó con éxito y permitió retirar completamente el tejido que afectaba al menor. Tras una favorable recuperación y el seguimiento médico correspondiente, Said pudo regresar junto a su madre a su tierra natal en Cusco.

“Cuando me dijeron que pudieron sacar el tumor sentí mucha felicidad y un gran alivio”, expresó Heidol Cóndor, quien agradeció al equipo médico del INSN por la dedicación, el seguimiento y el trabajo especializado que devolvieron la tranquilidad y la salud a su hijo.

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