Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Lima

Menor de 12 años muere calcinada tras incendio en su vivienda en San Juan de Lurigancho

Lima
Kathy Ortega
Kathy Ortega
Compartir

Una menor de 12 años de edad perdió la vida tras registrarse un incendio en el primer nivel de su vivienda ubicada en la avenida Machu Picchu, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El siniestro se inició mientras dormía y cuando sus padres se encontraban en el frontis participando de una reunión. Tras ser alertados por otra de sus hijas, los progenitores de la víctima intentaron rescatarla y también resultaron con quemaduras.

Desafortunadamente la menor, que tenía la condición espectro autista, falleció por asfixia y calcinada. Informes preliminares señalan que el fuego se inició por un corto circuito en el dormitorio de la fallecida.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo