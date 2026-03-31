Menor de 17 años iba a recibir S/100 por quemar una combi: fue atrapado tras persecución

Agentes de la Policía Nacional y personal de seguridad ciudadana de los distritos de Cercado y San Martín de Porres intervinieron a un menor de edad acusado de haber intentado quemar una combi. El hecho sucedió en la cuadra 13 de la avenida Enrique Meiggs.

Según los primeros informes, dos motos lineales llegaron hasta la zona y de una de ellas descendió una persona con una galonera en mano. Esto alarmó al agraviado por lo que dio aviso a los demás vecinos.

Luego de una persecución que se extendió por dos distritos en la capital, el adolescente fue intervenido por las autoridades. Su cómplice, también de 17 años de edad, logró huir. Durante sus primeras declaraciones a la Policía, el menor aseguró que le iban a pagar 100 soles por quemar la unidad.

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