Menores que fueron abusadas por su padrastro habrían sido abandonadas por su madre
Continúan revelándose más detalles de la captura de Edwin Nicolás Villarreal Donayre, apodado el ‘pedófilo de Covida‘. La Policía Nacional dio a conocer que el sujeto abusó sexualmente durante varios años de sus hijastras que actualmente tienen 16 y 21 años de edad. Esta última habría sufrido los abusos desde que tenía 13 años.
Las víctimas narraron ante las autoridades situaciones de índole sexual muy graves. Se conoció que ambas fueron abandonadas por su madre, quien las dejó a cargo de su padrastro para irse a vivir al interior del país.
Cabe señalar que en poder de Edwin Villareal se hallaron más de 10 chips además de equipos de grabación, cuatro celulares, varias computadoras, por lo que no se descarta que forme parte de una red internacional de pornografía infantil y explotación sexual.