Metropolitano, Corredores y trenes eléctricos estarán disponibles para las Elecciones Generales 2026: conoce los horarios

A puertas de que los peruanos elijan a su nuevo presidente este 12 de abril, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que se ha puesto a disposición un plan operativo especial para asegurar que la ciudadanía llegue a tiempo a sus locales de votación con transporte público rápido y seguro.

Esto contempla la función regular de los servicios de transporte del Metropolitano; los Corredores complementarios como azul, morado y rojo; al igual que los trenes eléctricos de las Línea 1 y 2.

Horarios del Metropolitano para el 12 de abril

Para estas Elecciones Generales 2026, el Metropolitano operará en sus distintos servicios:

Los servicios regulares como el A, B y C atenderán desde las 5.00 a. m.

Los servicios Expreso 1 y 5 comenzarán a operar desde las 6.00 a. m. y 6.30 a. m.

Con ello, los ciudadanos tendrán acceso directo a locales emblemáticos de votación como la IE Alfonso Ugarte (estaciones Aramburú, Canaval o Moreyra), la IE Melitón Carvajal (estación Canadá), y el IE Nuestra Señora de Guadalupe (estación España y Central).

Horarios de los trenes eléctricos (Línea 1 y 2) para el 12 de abril

Si necesitas tomar el tren para llegar a tu centro de votación, no tendrás problemas, pues el MTC ha dispuesto horarios para este importante evento:

Si vas a votar a la Universidad Ricardo Palma, contarás con los servicios de la Línea 1, que te puede dejar cerca al centro universitario en la estación Cabitos.

Si votas en el IE Pedro Adolfo Labarthe en La Victoria, puedes llegar hasta la estación Arriola.

Si necesitas de la Línea 2, podrás llegar a la Universidad San Martín de Porres en Santa Anita gracias a la estación Óvalo Santa Anita.

Horarios de los Corredores complementarios (morado, azul y rojo) para el 12 de abril

Los corredores que operan desde San Juan de Lurigancho hasta El Callao estarán también funcionando con normalidad desde las 5.00 a. m. para estos comicios importantes del 2026:

Con las rutas 206 y 209, podrás llegar a la UNMSM, la PUCP, el Liceo Naval Contralmirante Montero.

Con las rutas 204 y 201 podrás conectar con la Universidad Agraria y la Universidad del Callao.

El Corredor Azul de las rutas 301 y 305, dejará cerca a las personas que tengan que votar en la IE Teresa Gónzales de Fanning y la IE María Parado de Bellido.

El Corredor Morado, con la ruta 404, facilitará el acceso a las personas que votarán en las instituciones escolares como La Salle en Breña.

Facilitarán taquillas de recarga para tarjetas

Con el fin de no obstaculizar las filas de ingreso, el MTC también habilitará taquillas especiales de recarga solo para tarjetas del Metropolitano y de Lima Pass.

El horario de atención para estos puntos iniciará a las 8.00 a. m., terminando a las 3.00 p. m. en diversos puntos clave: como la taquilla de la terminal Matellini, dos en el terminal Naranjal (norte y sur) y una en Chimpu Ocllo.

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