¡Paloma Fiuza aclara rumores sobre Mario Hart y explica qué quiso decir sobre su “gusto” por él!

Después de que una fotografía junto a Mario Hart desatara rumores de un posible romance, Paloma Fiuza decidió aclarar públicamente qué ocurre realmente entre ambos. La exchica reality fue consultada por las declaraciones que dio en un podcast, donde aseguró que Mario le parecía “lindo” y “atractivo”, lo que generó especulaciones.

Durante una conversación en Arriba Mi Gente, Paloma explicó que sus palabras fueron malinterpretadas y aseguró que lo que siente por Mario es una amistad basada en la confianza que construyeron desde la época de Combate.

“Mario es mi amigo, hemos compartido muchas cosas, giras y convivencia durante años. Cuando dije que me gusta, me refería a que me cae bien como amigo”, señaló la brasileña.

Sin embargo, también reconoció que considera a Hart un hombre atractivo e inteligente, aunque dejó en claro que no es el momento para pensar en algo más. “Estoy soltera y libre, pero siento que él todavía tiene temas personales por resolver”, comentó, haciendo referencia a la situación sentimental del exchico reality.

La modelo también reveló que mantiene amistad tanto con Mario como con su esposa, Korina Rivadeneira, por lo que prefirió ser cautelosa al hablar del tema.

Pese a las bromas de los conductores, Paloma descartó que exista actualmente un interés romántico y dejó claro que, por ahora, la relación entre ambos sigue siendo solo de amistad.

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