Metropolitano: decomisan más de 2.500 tarjetas preferenciales usadas de forma irregular

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó este martes 9 de septiembre más de 2.500 tarjetas preferenciales incautadas que eran utilizadas de manera irregular en los servicios del Metropolitano y corredores complementarios.

Se trata de carnet especiales que permiten a ciertos grupos de usuarios, como escolares y universitarios, acceder al beneficio del medio pasaje (50% de descuento en la tarifa) o acceso libre, CONADIS, al usar el servicio de transporte.

Para su emisión, se requiere tramitarlos de forma presencial en los Centros de Atención de Tarjetas (CAT) de la ATU, con la presentación obligatoria de documentos como el DNI, el carné universitario, escolar o de CONADIS según sea el caso.

Durante el presente año, personal de la entidad ha ejecutado operativos inopinados para detectar el uso irregular de estas tarjetas en las estaciones y terminales tras detectar que no eran portadas por sus titulares. En lo que va del año, hasta el 7 de setiembre, se han logrado retener 2503 carnés utilizados bajo esta modalidad para viajar en los buses del Metropolitano de manera gratuita o pagando medio pasaje.

Del total de las tarjetas incautadas, 1737 son para estudiantes universitarios, 655 para escolares (en ambos casos, para pagar medio pasaje), mientras que 111 son de pase libre para personas con discapacidad con las que no se paga pasaje.

La tarifa general en el servicio del Metropolitano es de S/3.20 la ruta troncal y S/3.50 la tarifa integrada (troncal + alimentador), por lo tanto el beneficio del medio pasaje permite acceder al valor de S/1.60 y S/1.75, respectivamente.

Las tarjetas incautadas fueron llevadas al Centro de Atención de Tarjetas del lado sur de la estación Central donde el titular puede recuperarla con su saldo, más no el beneficio de la tarifa preferencial hasta terminado el periodo de validez.

“La puede recuperar desde el día siguiente, pero ya pierde el beneficio. Si es escolar, pierde el beneficio hasta que cierre el año escolar; si es universitario, hasta que acabe el ciclo; si es CONADIS, todo el año”, refirió un operario de la ATU.

La entidad informó que, a fin de continuar ofreciendo un mejor servicio de transporte público, se realizarán estos operativos de forma continua y sin previo aviso.

