Minedu recibió cerca de 60 mil solicitudes de matrícula y reconoce fallas en su sistema durante el primer día

El inicio del proceso de matrícula digital para el año escolar 2026 estuvo marcado por serias dificultades técnicas que impidieron a miles de padres de familia completar el registro de sus hijos en colegios públicos. Desde la madrugada del lunes 19 de enero, usuarios de Lima Metropolitana, Callao y otras regiones reportaron problemas para ingresar a la plataforma habilitada por el Ministerio de Educación (Minedu).

Al intentar acceder al sistema, muchos padres se encontraron con el “error 1200”, un mensaje que señalaba que el portal había sido temporalmente limitado debido a la alta demanda. Las fallas se registraron en distintos horarios y dispositivos, generando preocupación entre las familias que buscaban asegurar una vacante para estudiantes nuevos o en proceso de traslado.

MINEDU EMITE COMUNICADO

Horas después, el Minedu emitió un comunicado en el que reconoció las intermitencias del sistema y confirmó que, hasta las 7:00 p. m., se habían logrado registrar cerca de 60 mil solicitudes de matrícula. La entidad aseguró que los inconvenientes técnicos ya se encuentran en proceso de estabilización y que el servicio estará completamente operativo desde este martes 20 de enero.

El ministerio recordó que el procedimiento de matrícula digital se desarrolla en tres etapas: primero, el registro de la solicitud por parte de los padres o tutores, que estará disponible hasta el 28 de enero; luego, la validación de la información; y finalmente, la asignación de vacantes a cargo del director de cada institución educativa.

Asimismo, el Minedu precisó que las vacantes no se asignan por orden de ingreso ni por fecha u hora de registro en la plataforma, y advirtió a las familias a que no recurran a tramitadores, ya que el proceso es completamente gratuito. La institución reafirmó su compromiso de garantizar el acceso a la educación pública para todos los estudiantes que lo soliciten.

