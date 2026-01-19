Matrícula digital 2026: LINK y cómo hacerlo paso a paso

El proceso de matrícula digital 2026 ya comenzó. El Ministerio de Educación (Minedu) habilitó el registro del usuario digital, un paso clave para que padres de familia y apoderados puedan acceder, más adelante, a la asignación de vacantes en colegios públicos.

Esta etapa inicial permite adelantar el registro de datos personales y del estudiante, con el objetivo de ordenar el proceso de matrícula y evitar las largas colas presenciales que se repetían cada año.

Según el Minedu, este registro busca que el proceso sea 100 % virtual y accesible desde cualquier celular con conexión a internet.

MATRÍCULA DIGITAL 2026: CÓMO CREAR EL USUARIO PASO A PASO

Para registrarte correctamente, sigue los siguientes pasos:

Ingresa desde el navegador de tu celular o computadora a la plataforma oficial:

https://matriculalima.drelm.gob.pe/ Haz clic en la opción “Crear usuario”. Registra los datos del apoderado: DNI, correo electrónico y número de celular. Completa la información del estudiante y valida el parentesco. Confirma el registro y guarda tus datos de acceso.

MATRÍCULA DIGITAL 2026: ¿CÓMO HACERLO?

El Minedu lanzó un video explicando el paso a paso:

¿Quieres saber cómo matricular a tus hijos de forma rápida y sencilla con la Matrícula Digital? Sigue estos pasos 👇 pic.twitter.com/z1lvxDQ5uE — Ministerio de Educación (@MineduPeru) January 19, 2026

FECHAS CLAVE DEL REGISTRO DE USUARIO DIGITAL

El Ministerio de Educación informó que el registro del usuario digital estará disponible del 19 al 28 de enero. Este trámite debe ser realizado únicamente por el padre, madre o tutor legal del estudiante.

¿EN QUÉ REGIONES APLICA LA MATRÍCULA DIGITAL 2026?

Por el momento, la matrícula digital 2026 está habilitada solo en seis regiones del país:

Lima Metropolitana

Callao

Lima Provincias

Arequipa

Moquegua

Tacna

REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA DIGITAL 2026

El proceso puede realizarse desde una computadora, tablet o celular. El requisito principal es contar con el DNI del apoderado y del estudiante. No se necesita acudir de manera presencial a ninguna institución educativa.

El Minedu recomienda realizar este trámite dentro del plazo establecido para evitar contratiempos cuando se inicie la asignación de vacantes. Tener el usuario digital activo facilitará todo el proceso de matrícula escolar 2026.

PÁGINA DE MATRÍCULA DIGITAL COLAPSA

Tras iniciarse la matrícula digital para colegios públicos en Perú, padres de familia y usuarios reportaron dificultades para acceder al sitio web asignado por el Minedu.

MINEDU: “LIMA METROPOLITANA AL 100%, LAS SIETES UGEL, ES MATRÍCULA DIGITAL”

“El Ministerio de Educación está implementando dos modalidades de matrícula. La primera matrícula digital usando la tecnología. La segunda modalidad es la tradicional en donde el padre de familia acude al colegio y realiza las gestiones”, señaló Luis Quintanilla, Director General de Calidad de la Gestión del Minedu, en entrevista con Latina Noticias.

En relación a la matrícula digital, puntualizó que esta iniciará el lunes 19 de enero y concluirá el 6 de marzo. “El padre de familia puede hacer la matrícula usando una laptop, celular, cualquier elemento informático desde la comodidad de su hogar o desde el sitio que prefiera”. Explicó además del DNI del menor, no se necesita de ningún otro elemento.

Específico que esta modalidad está focalizada en 20 UGEL del país y únicamente para el sector público. “Lima Metropolitana al 100%, las sietes UGEL, es matrícula digital y también Callao”.

UGEL Tacna

UGEL Ilo

UGEL Mariscal Nieto de Moquegua

UGEL Arequipa (Norte, sur y La Joya)

UGEL Lima Provincias (Barranca, Huaral, Cañete, Huaura, Huarochiri)

UGEL Lima Metropolitana 7 UGEL

UGEL Callao

De esta manera, todas los demás centros de UGEL del país, que no estén mencionadas en la lista anterior, tendrán únicamente la modalidad de matrícula presencial.

“En una escuela no se pueden contraponer matrícula digital y presencial. Solo es digital o es presencial”, enfatizó el Director General de Calidad de la Gestión del Minedu.

VIDEO RECOMENDADO