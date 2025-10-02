Ministerio de Trabajo anuncia tolerancia de 2 horas para ingreso laboral por paro de transportistas

Ante el paro de transportistas convocado para este jueves 2 de octubre en Lima y Callao, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció que los trabajadores del sector público y privado tendrán una tolerancia de dos horas para ingresar a sus centros laborales.

La medida busca mitigar los efectos de la paralización en el transporte urbano y garantizar que los empleados no se vean perjudicados por los retrasos en sus traslados.

“Las personas que se vean afectadas por falta de transporte público, tendrán una tolerancia de dos horas en su horario de ingreso”, se lee en el comunicado.

https://twitter.com/MTPE_Peru/status/1973699573102305307/photo/1

El MTPE exhortó a los empleadores a aplicar medidas flexibles, como priorizar el teletrabajo de acuerdo con la Ley N° 31572, así como permitir la compensación del tiempo perdido.

Además, aclaró que los retrasos no serán considerados como tardanzas injustificadas ni podrán generar sanciones disciplinarias. De no existir acuerdo entre las partes, será el empleador quien decida la forma de compensación.

“Adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras derivadas por el contratiempo en el traslado de los trabajadores que acuden a sus centros de trabajo, acorde a sus particulares circunstancias, debiendo permitir a los trabajadores el ingreso para el desarrollo de sus labores”, añaden.

