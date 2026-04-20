Minsa confirma cuatro casos de sarampión en Lima: pacientes se encuentran fuera de peligro

El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer el reporte de cuatro pacientes con sarampión en Lima Metropolitana, sin embargo, descartó que se esté registrando una transmisión local de la enfermedad altamente contagiosa, la cual puede agravarse en personas no vacunadas.

Los casos se registraron durante la Semana Epidemiológica 3 y 8. Se trata de hombres residentes del distrito de San Isidro. El primero es un caso importado y el segundo de fuente desconocida.

El Minsa también reportó que el tercer caso es una joven de 20 años natural de Puno, que por motivos de estudios reside en Lima, donde fue notificada. El cuarto y último caso se trata de un familiar de la joven de Puno (tercer caso). Todos los pacientes se encuentran fuera de peligro.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) señaló que el Minsa continúa fortaleciendo las campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de casos, entre otras acciones, no solo en Puno sino también en Lima Metropolitana a través de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Este, Sur y Centro.

En esa línea, destacó la importancia de la vacunación contra el sarampión en menores de 10 años. “Los padres juegan el rol más importante para el cuidado de sus hijos, las vacunas son seguras, gratuitas y las encuentras disponibles en los diferentes centros de salud. Protegerlos es una muestra de amor y respeto por quienes son el futuro de nuestro país”, precisó.

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