Minsa implementa puntos fijos para vacunación contra la influenza: ¿Cuáles son?

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la puesta en marcha de puntos permanentes de vacunación contra la influenza en Lima Metropolitana, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización de la población prioritaria que aún no ha recibido esta dosis.

La estrategia está dirigida principalmente a niños y niñas menores de cinco años, personas adultas mayores de 60 años y mujeres gestantes, grupos considerados de mayor riesgo frente a complicaciones por infecciones respiratorias.

De acuerdo con la información oficial, estos establecimientos atenderán de manera continua y priorizarán la aplicación de la vacuna contra la influenza, en un horario establecido de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

PUNTOS PERMANENTES DE VACUNACIÓN HABILITADOS EN LIMA METROPOLITANA:

Centro de Salud Lince

Centro de Salud Huáscar XV – San Juan de Lurigancho

Centro Materno Infantil Santa Anita

Centro de Salud La Molina

Centro Materno Infantil Rímac

Centro Materno Infantil Santa Luzmila II – Comas

Centro Materno Infantil Juan Pablo II – Villa El Salvador

Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa – Chorrillos

El Minsa precisó que las personas que ya fueron vacunadas contra la influenza entre los meses de abril y noviembre no requieren una nueva dosis. Para confirmar el estado de vacunación, la ciudadanía puede acceder al carné de vacunación digital disponible en la plataforma oficial del sector Salud, o hacer clic AQUÍ:

Finalmente, el ministerio reiteró la importancia de mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar y evitar espacios con alta concentración de personas, especialmente durante la temporada de enfermedades respiratorias.

