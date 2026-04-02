Minsa vacunará por primera vez contra virus sincitial respiratorio a gestantes y recién nacidos

Con el objetivo de reducir la mortalidad neonatal y materna, el Ministerio de Salud iniciará por primera vez la vacunación contra el virus sincitial respiratorio, principal causa de muerte en recién nacidos, como parte de un nuevo esquema nacional.

La noticia fue anunciada por el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, durante el lanzamiento de la campaña nacional de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en la Institución Educativa Emblemática Melitón Carvajal.

“El Perú está listo para anunciar un nuevo esquema de vacunación a la altura de lo que los ciudadanos exigen. Por primera vez iniciaremos con la protección contra el virus sincitial respiratorio a través de vacuna en gestantes y el anticuerpo monoclonal nirsevimab en los neonatos, así contribuiremos a reducir la mortalidad neonatal y materna”, señaló.

Vacunación contra el VPH

Tras recordar que el Virus del Papiloma Humano es el principal causante del cáncer de cuello uterino, Velasco Guerrero señaló que 13 mujeres al día son diagnosticadas con este tipo de cáncer y 7 mujeres mueren por esta enfermedad oncológica.

En ese sentido, sostuvo que la campaña de vacunación contra el VPH es gratuita en todos los establecimientos de salud del pais. Esta tiene el objetivo proteger a estudiantes, niños, niñas y adolescentes de 9 a 18 años.

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