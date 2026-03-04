Motociclista mata a su vecino porque su perro lo mordió: familia de la víctima asegura que no era mascota

Kevin David Cochachín Contreras, de 24 años de edad, fue asesinado a balazos luego de que un motociclista le reclamara por el ataque de su perro. El trágico hecho ocurrió en el asentamiento humano Nueva Esperanza, en el distrito de Puente Piedra.

Según testigos, José Escobar Soto (26) increpó a la víctima y le exigió hacerse cargo de los daños en su unidad luego de protagonizar una caída por la mordedura del can. Ante su negativa, se fue y regresó al lugar acompañado de su sobrino menor de edad. Luego de sostener un fuerte altercado, este último se encargó de apretar el gatillo contra el estudiante de ingeniería.

Los familiares del fallecido aseguraron que la mascota no le pertenecía a Kevin Cochachín y que era un perro callejero. El motociclista y el presunto responsable de perpetrar el asesinato permanecen bajo custodia de la Policía Nacional. Una tercera persona también fue detenida al ser sindicada como la mujer que guardaba el arma con el que se cometió el crimen.

