Espriella contesta a Petro tras acusar de fraude las elecciones en Colombia: “Al estilo Maduro en Venezuela”

Tensión democrática en Colombia. El presidente Gustavo Petro desconoció los resultados de las elecciones generales de su país celebradas el 31 de mayo y denuncio un “presunto fraude” con “bases comprobadas”.

En este contexto, el candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, quien está como favorito en la segunda vuelta, respondió enviando varias cartas a presidentes de los países como Argentina, Honduras, Chile y Ecuador, señalando en todas que, posiblemente, Petro intente “robarse las elecciones, desconociendo los resultados”.

“Petro: perdíste. Estás desesperado. Las Fuerzas Armadas son fieles a la Constitución, no a ti. La comunidad internacional te está observando y no va a permitir que hagas lo que tu complice, el narco Maduro, hizo en Venezuela”, contestó Espriella a la publicación de Petro donde supuestamente demuestra el fraude electoral.

Por otro lado, saludó el gesto de Milei y respondió en su cuenta oficial de X que “Argentina y toda la comunidad internacional deben tener los ojos puestos en Colombia y ejercer acompañamiento, pues, por primera vez en nuestra historia, un presidente y su candidato no reconocen los resultados electorales”. Replica parecida envió a Noboa, donde señaló que “un presidente y su candidato pasarán por encima del voto popular porque los resultados no los favorecen”.

Con el presidente de Chile, José Kast, fue mas directo: “El presidente Gustavo Petro pretende ahora robarse las elecciones, deconociendo los resultados del 31 de mayo, al estilo de Maduro en Venezuela”, publicó Espriella en su cuenta de X.

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