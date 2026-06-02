PJ condena a cárcel efectiva a empresaria que ebria atropelló y mató a vigilante

El Poder Judicial, a través del Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de La Libertad, condenó a cuatro años, seis meses y veintiséis días de cárcel efectiva a Maricsa Polet Alfaro Cerna, por el delito de homicidio culposo cometido contra el vigilante Juan Martínez Torres, a quien atropelló en la urbanización El Golf.

Como se recuerda, la noche del 3 de mayo, en completo estado de ebriedad y con la licencia vencida desde el 2022, la empresaria embistió violentamente con su camioneta al vigilante, quien cuidaba una vivienda en la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco, en Trujillo.

El vigilante quedó gravemente herido y fue llevado al Hospital Belén de Trujillo, donde agonizó cinco días hasta que finalmente perdió la vida.

Asimismo, el juez Néstor Sánchez Pagador fijó el monto de 329 mil 280 soles como pago de reparación civil en favor de los deudos de la víctima. La empresaria también fue inhabilitada de por vida para manejar cualquier vehículo.

El magistrado indicó que este es un adelanto del fallo y que la sentencia íntegra será expuesta el viernes 5 de junio; sin embargo, pidió que la sentencia se cumpla en todos sus extremos, pese a que la defensa de Maricsa Alfaro solicitó que esta se ejecute cuando se lea en su totalidad.

“Si ese hubiera sido el caso, mejor hubiéramos dictado prisión suspendida”, argumentó el juez.

Empresaria pidió perdón a familia del vigilante atropellado

Antes de escuchar su sentencia, la empresaria Maricsa Polet Alfaro Cerna, de 32 años de edad, pidió perdón a la familia del vigilante y a toda la ciudad por su conducta; además, solicitó que la dejen libre para trabajar para resarcir el daño causado.

“Soy consciente totalmente de las consecuencias de mis actos. Reconozco el dolor por el cual está pasando la familia del señor Juan Martínez, a quienes les pido perdón públicamente; también a la sociedad y sobre todo a Dios. Yo en todo momento he cumplido con todas las citaciones judiciales y así me quiero mantener. Quiero trabajar en la empresa que fundé desde cero para poder resarcir el daño que he ocasionado”, manifestó.

Familiares de la víctima se mostraron en contra de la sentencia dictada contra Alfaro Cerna y anunciaron que apelarán la pena porque consideran que ella debe ir muchos más años a prisión por haber provocado la muerte de Juan Martínez.

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