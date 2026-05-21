MTC dispone acciones para esclarecer hackeo al sistema Sismate

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) informó que se ejecutarán “acciones permanentes de monitoreo, contención y evaluación para esclarecer y determinar las responsabilidades” del hackeo al sistema SISMATE durante la noche del 20 de mayo.

A través de sus redes sociales, el organismo publicó un comunicado en el que informó que fortalecerán las medidas de seguridad para evitar vulnerabilidades futuras. Además, indicó que el proveedor del servicio de mensajería de alerta temprana de emergencias “activó los protocolos de respuesta y seguridad correspondientes con el objetivo de identificar el origen y alcance del incidente”.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informados a través de los canales institucionales oficiales, como la página web y las redes sociales.

REPORTAN HACKEO DEL SISMATE

Entre las 7 y 8 de la noche del miércoles 20 de mayo, el MTC informó que el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) presentó un acceso no autorizado.

Fue a través de una cuenta del proveedor del sistema, Consorcio Everbridge, desde el que se emitieron “mensajes falsos de alerta de tsunami, sismo y otro contenido sin relación a la gestión de emergencias”, indica un comunicado emitido por el ministerio.

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