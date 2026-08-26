MTC oficializa reducción de hasta 90% de multas de tránsito: requisitos, plazos e infracciones excluidas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estableció un régimen excepcional —mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026— que permitirá a los transportistas acceder a una reducción del 90% de las multas impuestas por infracciones de transporte público y privado.

Esta medida se da en cumplimiento del acuerdo alcanzado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, con los representantes de los gremios de transportistas, quienes expresaron su preocupación al Gobierno sobre los problemas económicos que tienen para seguir operando.

El régimen tendrá una vigencia de 90 días calendario para las multas por infracciones de tránsito y de 180 días calendario para las multas por infracciones de transporte público y privado.

¿QUIÉNES PODRÁN ACOGERSE Y CÓMO FUNCIONARÁ?

El MTC dispuso que podrán acogerse voluntariamente quienes tengan multas pendientes de inicio de procedimiento sancionador, en trámite, firmes, impugnadas o en ejecución coactiva, así como aquellas que sean impuestas durante la vigencia del régimen.

Se debe tener en cuenta que este beneficio excepcional no aplica para las infracciones más graves, como las relacionadas con la conducción en estado de ebriedad, informalidad, agresión a inspectores y accidentes de tránsito.

¿CÓMO SE ACCEDE AL BENEFICIO?

El titular de las infracciones deberá realizar el pago del monto de la multa con la reducción correspondiente. Efectuado el pago, la entidad competente dispondrá la conclusión y archivo del procedimiento administrativo sancionador o de ejecución coactiva, incluyendo, cuando corresponda, las costas y gastos derivados del procedimiento de cobranza.

Finalmente, el MTC informó que las multas canceladas bajo este régimen no generarán acumulación de puntos en la licencia de conducir ni serán consideradas para determinar reincidencia o habitualidad.

VIDEO RECOMENDADO