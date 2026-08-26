JNJ oficializa nueva convocatoria del concurso público para elegir al jefe de la ONPE

La decisión corresponde a la Convocatoria N.º 006-2026-SN/JNJ y fue adoptada por el Pleno de la JNJ durante una sesión realizada el 24 de agosto. Sin embargo, en la sesión se presentaron los votos en discordia de los miembros Gino Augusto Tomás Ríos Patio y María Teresa Cabrera Vega.

La JNJ dispuso que la convocatoria sea publicada en el Boletín Oficial de la Magistratura y, por una sola vez, en el diario oficial El Peruano y en otro diario de mayor circulación. También ordenó su difusión en la página web institucional. También se dispuso que las bases del concurso sean publicadas en el Boletín Oficial de la Magistratura.

La Constitución Política y la Ley Orgánica de la Junta establecen entre las funciones de este organismo el nombramiento del jefe de la ONPE por un periodo de cuatro años, de caracter renovable.

PRÓXIMO PERFIL DEL JEFE DE LA ONPE

En diálogo con Latina Noticias, el exministro de Justicia, García Toma, consideró que el próximo titular de la ONPE no debería estar vinculado recientemente con la institución. Sin embargo, señaló que la excepción serían para quienes trabajaron durante etapas en las que la entidad contaba con garantías y confianza ciudadana, como cuando estuvo dirigida por Magdalena Chú.

También sostuvo que el próximo jefe debería contar con liderazgo, experiencia en administración pública y capacidad de comunicación, debido a la exposición pública que implica el cargo. “Se requiere que ese nivel de comunicación sea fluido a través del propio jefe y por supuesto tiene que ser profesiones afines, evidentemente los ingenieros industriales, los abogados, los administradores sí están están vinculados”, precisó.

El exministro agregó que, ante el descrédito que atribuyó actualmente a la institución, el próximo titular debería contar con experiencia, trayectoria y créditos académicos suficientes para generar expectativas positivas.

La ONPE fue cuestionada por las irregularidades registradas durante la primera vuelta de las elecciones generales de 2026. El 12 de abril, cientos de ciudadanos votaron después de lo previsto debido a demoras en la llegada del material electoral. Algunos políticos, entre ellos Rafael López Aliaga, denunciaron un supuesto fraude, aunque este no fue corroborado por los organismos judiciales.

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