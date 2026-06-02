MTC y LAP eliminan cobro de TUUA para pasajeros con conexiones nacionales en el Jorge Chávez

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP) firmaron la Adenda 9 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que elimina el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros que realizan conexiones entre vuelos nacionales.

La medida beneficiará a cerca de un millón de pasajeros al año, quienes podrán utilizar la infraestructura y servicios del nuevo terminal sin asumir costos adicionales durante sus conexiones dentro del país.

Según el MTC, la disposición busca promover una mayor conectividad aérea entre las regiones y mejorar la experiencia de viaje de los usuarios. Además, la adenda incorpora mecanismos de supervisión y auditoría a cargo de Ositran para garantizar la transparencia en su aplicación.

El acuerdo también contempla la inclusión de inversiones de terceros en el aeropuerto, el desarrollo de infraestructura comercial y logística, así como la reversión de áreas destinadas a las obras del Ramal 4 de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

La adenda incluye una cláusula anticorrupción que refuerza el compromiso con la transparencia en la ejecución del contrato de concesión.

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