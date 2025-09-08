Mujer se desmayó al lado de la presidenta Dina Boluarte durante acto público

Una mujer se desmayó este lunes en Palacio de Gobierno durante la ceremonia de entrega de títulos de propiedad liderada por la presidenta Dina Boluarte. El evento contó con la presencia del premier Eduardo Arana y del ministro de Vivienda, Durich Whittembury.

La beneficiaria, Lida Víctor Valladolid (45), natural de Ayna (Ayacucho), fue presentada como “madre, abuela y trabajadora incansable”. Tras esperar 25 años por el documento, se descompensó justo en el momento de recibirlo. Las cámaras de TV Perú mostraron a Dina Boluarte y al ministro Whittembury auxiliándola de inmediato.

Aunque la transmisión evitó mostrar la atención médica, minutos después la mujer reapareció recuperada ante las cámaras, lo que permitió que la mandataria continuara con su discurso.

“Cuando se esperan décadas por algo tan importante como una casa, las emociones se manifiestan de distintas formas. Así pasó hoy con la señora que, por instantes, se descompensó”, dijo Boluarte.

