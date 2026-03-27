Municipalidad del Callao cierra parte de la Costa Verde por oleajes anómalos

Ante la aparición de oleajes anómalos en el litoral del mar peruano, la Municipalidad Provincial del Callao anunció el cierre temporal de una parte de la Vía Expresa Costa Verde desde el tramo norte a sur.

Esta medida estrictamente preventiva busca salvaguardar la integridad de los ciudadanos chalacos ante posibles riesgos que el mar presente.

Asimismo, se realizarán disposiciones que permitan ejecutar trabajos de evaluación de daños, limpieza y retiro de material arrastrado por las olas. Con ello, se garantizará condiciones seguras para posteriormente reabrir la Costa Verde.

Oleajes anómalos hasta el 31 de marzo

Según la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) a cargo de la Marina de Guerra del Perú, la zona del Callao será una de las zonas afectadas por estos comportamientos anómalos del mar.

La alerta señala que estas anomalías iniciaron en la mañana de este 27 de marzo, con oleajes ligeros al suroeste. Esta anomalía irá incrementado su nivel de fuerza hasta la madrugada del domingo 29 de marzo, pero disminuirá al caer la noche del mismo día.

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