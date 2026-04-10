Desarticulan a “Los Injertos del Callao y Ventanilla”, banda vinculada al robo de lingotes de oro en la Costa Verde

La Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Ministerio del Interior, anunció la desarticulación de la organización criminal “Los Injertos del Callao y Ventanilla”, considerada altamente peligrosa y vinculada a delitos como sicariato, extorsión y robos agravados. El ministro del Interior, José Zapata, calificó el operativo como “un golpe directo y firme” contra la criminalidad, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028.

Durante la intervención, ejecutada con orden judicial, se logró la captura de varios presuntos cabecillas, así como el allanamiento de más de una decena de inmuebles. En estos lugares se incautaron armas de guerra, municiones, droga, dinero en efectivo y vehículos que habrían sido utilizados para cometer distintos delitos.

El coronel PNP Roger Cano destacó que este resultado fue producto de un trabajo sostenido de inteligencia y seguimiento, que permitió identificar a los integrantes de la organización y sus principales zonas de operación. Además, precisó que la banda estaría implicada en diversos hechos delictivos ocurridos en Lima y Callao desde el año pasado.

El titular del Mininter también reconoció la labor de los agentes policiales y aseguró que este tipo de operativos continuarán para recuperar el control de las calles. “No vamos a retroceder”, enfatizó, al tiempo que reiteró el compromiso del Estado en la lucha contra el crimen organizado.

SOBRE EL CASO DEL ROBO DE LINGOTES DE ORO

Las investigaciones apuntan a que esta organización criminal estaría detrás del asalto a dos vehículos que transportaban lingotes de oro en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel, ocurrido el pasado 22 de marzo. El atraco, ejecutado con armas de largo alcance y chalecos antibalas, fue perpetrado por al menos doce delincuentes distribuidos en varios vehículos y motocicletas.

El megaoperativo para capturar a los implicados incluyó persecuciones y enfrentamientos armados. Durante una de estas intervenciones, el coronel Roger Cano resultó herido en medio de un intercambio de disparos. A pesar de ello, se logró incautar evidencia clave, como vehículos modificados, dinero en efectivo y municiones, mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros involucrados y determinar el origen del oro robado.

VIDEO RECOMENDADO