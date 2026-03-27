Oleajes anómalos provocan cierre de la Costa Verde en el Callao | VIDEO

En el Callao, continúa la alerta por los oleajes anómalos que, por momentos, han cortado la llegada y la salida de vehículos en distintos puntos. Personal de la Municipalidad del Callao llegó para limpiar la vía con baldes, exactamente a la entrada de Chucuito, donde se produjo un aniego que dificulta el tránsito de los vehículos.

Asimismo, se cerró parte de la Costa Verde, desde la entrada de Chucuito hasta la avenida Santa Rosa. El impedimento del paso es total para autos, bicicletas y peatones con el objetivo de evitar accidentes.

Este sábado habrá una nueva evaluación de la zona para ver si es segura para los vecinos. Según Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú, los oleajes anómalos y vientos fuertes se van a registrar hasta el 31 de marzo.

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