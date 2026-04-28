ONPE inicia pago a miembros de mesa de las Elecciones Generales 2026: conoce cómo cobrar los S/ 165

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que desde este 28 de abril se inició el pago de la compensación económica para los ciudadanos que cumplieron funciones como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026.

El monto asciende a S/ 165, equivalente al 3 % de una UIT, y podrá cobrarse mediante distintas modalidades. Quienes eligieron billetera digital, depósito en cuenta bancaria o Yape ya pueden disponer del dinero desde hoy; en caso de rechazo de la transferencia, deberán acercarse al Banco de la Nación para cobrarlo de manera presencial.

LOS QUE OPTARON POR COBRO PRESENCIAL SERÁ A PARTIR DEL 29 DE ABRIL

Por otro lado, los ciudadanos que optaron por el cobro presencial o asumieron el cargo en la denominada “cola” podrán retirar el dinero en agencias del Banco de la Nación desde el 29 de abril hasta el 31 de diciembre.

La ONPE precisó que quienes no se registraron en ninguna modalidad también deberán acudir directamente al banco estatal.

Cabe recordar que el cargo de miembro de mesa es obligatorio, y quienes no asistieron a cumplir esta función deberán pagar una multa de S/ 275, según la Ley Orgánica de Elecciones.