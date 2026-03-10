Ordenan liberar a ‘Negro’ Marín, cabecilla de ‘Los sanguinarios de la construcción’ que fue extraditado de España

Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, podría regresar a las calles una semana después de ser extraditado de España pese a ser sindicado como cabecilla de ‘Los sanguinarios de la construcción’, banda criminal vinculada a varios casos de sicariato y extorsión a empresas de transporte, discotecas y obras de construcción.

El Tercer Equipo de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste había solicitado 36 meses de prisión preventiva por el delito de organización criminal y presentó como elementos de convicción los testimonios de testigos y colaboradores eficaces que sindican a Marín como lugarteniente de Adam Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’.

Pese a las evidencias, el juez Roberth Rimachi, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, decidió dictar comparecencia para que afronte el proceso en libertad y ordenó su liberación argumentando que el investigado no se encontraba en el país cuando se cometieron los delitos.

¿Quién es Miguel Ángel Marín Morón?

Alias ‘Negro Marín’ fue capturado en Madrid el pasado 5 de noviembre del 2025 debido a una alerta roja internacional por los delitos de sicariato, extorsión y lesiones graves. Es investigado por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3), dirigida por el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco.

Su captura representa un golpe al crimen organizado. Marín es considerado el lugarteniente de Adam Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’. Lideró la organización criminal ‘Los sanguinarios de la construcción’ cuando este último fue llevado a prisión. Desde entonces es acusado de haber asesinado a trabajadores de construcción civil y transportistas en distritos de Lima Norte. Su enfrentamiento con Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, por el control del cobro de cupos habría dejado varios asesinatos.

