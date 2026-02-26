Óscar Arriola evitó responder por qué policías no detuvieron a Adrián Villar en casa de su novia

El general Óscar Arriola fue consultado sobre los policías implicados en el caso de Adrián Villar, quienes llegaron a la vivienda de Francesca Montenegro poco después que el joven atropellara a Lizeth Marzano en la avenida Camino Real en San Isidro.

En declaraciones a la prensa, el director de la PNP, evitó dar detalles del por qué los efectivos no procedieron con la detención del responsable del accidente, pese a que todo indicaba que se encontraba al interior de la vivienda de la influencer. Sin embargo, aseguró que todo forma parte de una investigación que busca hallar responsabilidades.

“He conversado con cada uno de los autores, si yo digo como que aducen es como si lo estuviera avalando. Se ha dispuesto una exaustiva investigación, minuto a minuto, minuciosa, detallada para poder establecer los motivos porque hay una posición (de los policías) y hay que profundizarla en la investigación. La Policía Nacional en todo momento va responder con transparencia caiga quién caiga”, señaló el alto mando policial, garantizando así que se dará a conocer el resultado de la indagación.

