Habla esposo de doctora asesinada en Piura: “Cuáles son los elementos de convicción para que me sindiquen”

Luego de ser liberado por la Fiscalía, el esposo de la doctora Minosska Pinto, William Seminario Girón, rompió su silencio para negar cualquier participación en el asesinato de la pediatra pese a que uno de los implicados en el crimen lo sindica como el autor intelectual. Además descartó ser él quien le pagó 10 mil soles a los sicarios para asesinar a la joven madre.

“Usted tendría que preguntarles eso (a los autores del crimen) ¿por qué me sindican?, cuáles son los elementos de convicción para que me sindiquen, porque yo puedo decir que usted es un sicario, pero cómo lo demuestro, ¿dónde está el elemento de convicción?, ¿Tengo fotos de ustedes disparando, matando a alguien?”, cuestionó el médico

Sobre los celulares hallados en la vivienda de sus padres desde donde se habrían realizado llamadas a los implicados en el asesinato, Seminario dijo que los equipos no eran suyos y puso en tela de juicio la intervención realizada por la PNP.

“No eran míos, y debido a que no eran míos estoy iniciando un proceso contra los efectivos que participaron en mi detención ilegal y los estoy llevando ante la Inspectoría General de la Policía”, añadió. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones donde cinco implicados vienen cumpliendo prisión preventiva.

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