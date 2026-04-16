No fue a su velorio: las señales que delataron a amiga y comadre de empresaria asesinada en Tacna

Jacqueline Anco Pineda permanece detenida en Tacna tras ser sindicada como la principal sospechosa del asesinato de la empresaria Daysi Rojas. La detenida era su amiga cercana, abogada personal y comadre de la víctima, por lo que el caso ha generado conmoción en toda la ciudad.

La empresaria del sector transporte, que se encontraba desaparecida desde el 25 de marzo, fue hallada enterrada sin vida en su propia vivienda. Familiares indicaron que el celular de la víctima fue utilizado días después de su desaparición para responder mensajes y simular que estaba en Jaén.

Entre las señales que despertaron las alertas de los familiares de la víctima y de las autoridades está la ausencia de Anco Pineda en el velorio y entierro de la empresaria y es que ambas tenían un vínculo cercano e incluso compartían celebraciones familiares.

Aunque aún se desconoce el móvil del asesinato de la mujer de 65 años, las autoridades continúan investigando la implicancia de la mejor amiga de la fallecida, quien hasta el momento ha preferido guardar silencio.

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