Pacientes hospitalizados de EsSalud ya pueden estar acompañados por un familiar

Estar hospitalizado no solo implica recibir atención médica, sino también enfrentar momentos de incertidumbre, preocupación y temor, en los que la cercanía de un ser querido puede brindar tranquilidad y fortalecer el soporte emocional durante la recuperación. En ese sentido, el Seguro Social de Salud (EsSalud) publicó mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 001381 los Lineamientos para el acompañamiento del paciente hospitalizado en sus Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS).

La norma establece las condiciones para que los pacientes hospitalizados cuenten con un acompañante presencial durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, sujeto a las indicaciones médicas y medidas de bioseguridad. Impulsada por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, en coordinación con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

Estos lineamientos son de cumplimiento obligatorio en las IPRESS de EsSalud que cuentan con unidades de hospitalización a nivel nacional, incluyendo los centros asistenciales bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). Un aspecto fundamental es que el ingreso y la permanencia del acompañante son totalmente gratuitos, por lo que no se exigirán pagos por credenciales ni se condicionará la permanencia a que el familiar asuma tareas asistenciales o renuncie a sus derechos.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL ACOMPAÑAMIENTO PRESENCIAL?

La normativa permite un acompañante a la vez por paciente, debiendo registrarse a un acompañante principal y a uno alterno, ambos mayores de edad. El rol del familiar se enfoca en brindar compañía, escucha y tranquilidad, sin reemplazar al personal de salud ni administrar medicamentos, realizar procedimientos o manipular equipos. Asimismo, para mantener el orden, los relevos entre acompañantes se gestionarán preferentemente hasta las 10:00 p. m.

Por otro lado, la norma cuida el respeto a la privacidad, por lo que el acompañamiento no concede acceso a la historia clínica y prohíbe captar o difundir imágenes, videos, audios o datos de pacientes y trabajadores. En cuanto a la protección especial, en las áreas de Pediatría y Neonatología se priorizará el interés superior del niño para asegurar la permanencia de sus padres.

Finalmente, para los pacientes en fase terminal se facilitarán horarios flexibles que permitan el acompañamiento y una despedida digna. En los casos donde el paciente no cuente con una red familiar, se coordinará el apoyo respectivo a través del voluntariado institucional. Con esta disposición, EsSalud refuerza su compromiso con una atención que reconoce la importancia de la compañía, la tranquilidad y la dignidad humana durante la estancia hospitalaria.

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