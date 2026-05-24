Padres donaron órganos de su hijo de 9 años fallecido: “Pensamos en otros niños que necesitan vivir”

En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 23 de mayo, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, realizó una emotiva ceremonia que reunió a más de 30 niños y adolescentes trasplantados, entre 2 y 17 años, quienes agradecieron a sus “ángeles donantes” por haberles permitido una segunda oportunidad de vida.

Durante la actividad, algunos de los menores rindieron homenaje a sus padres donantes vivos que, impulsados por el amor, decidieron donar uno de sus órganos para salvar sus vidas. Cada historia reflejó cómo la solidaridad puede transformar el dolor en esperanza.

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue el testimonio de los esposos Walter Carrasco Neyra y Maritza Olivera Vargas, naturales de Jaén, Cajamarca. A través de un video compartieron la historia de su hijo Adrián, de 9 años y la difícil decisión que tomaron tras su partida.

En medio del dolor por la pérdida de su hijo mayor, la pareja decidió donar sus órganos, dejando un poderoso mensaje sobre la importancia de “dar vida después de la vida”.

“Fue muy difícil escuchar que mi hijo tenía muerte cerebral, pero decidimos donar sus órganos con mucho amor pensando en otros niños que necesitaban vivir. Hoy siento paz y tranquilidad al saber que mi hijo vive, en parte, en otros niños que ahora tienen una oportunidad”, expresó conmovida Maritza Olivera, madre del menor.

AGRADECIMIENTO A LOS PADRES DE ADRIÁN

La directora general del INSN San Borja, Dra. Zulema Tomás Gonzales, agradeció a los padres por el gesto de amor “más noble, sublime y grande” hacia otro ser humano. “Gracias a ustedes, muchos niños de nuestro país han vuelto a sonreír, a jugar, a abrazar a sus padres, a recuperar sus sueños. Su hijo ha trascendido. Decir sí a la donación, es decir sí a la esperanza”, manifestó.

Como parte del homenaje, los padres de Adrián, soltaron globos verdes y blancos al cielo en memoria de su pequeño. Junto a ellos, más de treinta niños trasplantados también participaron de este simbólico acto para agradecer a sus “ángeles donantes”.

Previamente, los menores y sus familias participaron de una ceremonia litúrgica, donde ofrecieron objetos de especial valor sentimental, símbolos de esperanza y fortaleza durante el proceso hacia su trasplante.

Los pequeños estuvieron acompañados del equipo de la Unidad de Donación y Trasplante del Instituto, que lidera la Dra. Melva Benavides, a quienes también se reconoció por la labor, dedicación y compromiso que hace posible estos trasplantes que cambian vidas.

En la ceremonia estuvo presente la Dra. Mary Díaz Gálvez, directora general de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) y el director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP), Dr. Constantino Severo Vila Córdova, en representación del ministro de Salud Juan Carlos Velasco.

Finalmente, las autoridades realizaron un reconocimiento especial a los donantes y sus familiares presentes, entregándoles orquídeas y medallas en un gesto cargado de emoción. Asimismo, se agradeció el apoyo de instituciones públicas y privadas por su colaboración en los procesos de donación de órganos en beneficio de pacientes pediátricos de diferentes hospitales del país.

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