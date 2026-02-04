Papa León XIV visitará el Perú entre noviembre y diciembre

El monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), brindó una conferencia de prensa para confirmar que el papa León XIV visitará nuestro país en noviembre, como máximo la primera semana de diciembre.

En declaraciones a los medios de comunicación, el monseñor recordó detalles de la visita histórica que hicieron los obispos peruanos al Vaticano para reunirse con el sumo pontífice, quien les reafirmó en todo momento su intención de regresar a nuestro país.

“Cuando mencionamos y le invitamos reiteradamente, él también nos dijo algo muy importante: ‘cuánto quisiera ya estar en el Perú’, porque ama el Perú. Está ansioso, sonreía en su rostro cuando le hablamos del tema y nos dijo claramente que es muy probable que, en el mes de noviembre, máximo la primera semana de diciembre. Pero ahí está la fecha, al 80%. ¿Saben por qué le digo al 80%? Porque es toda una estructura que se mueve. Hay un dicasterio que prepara la visita, tiene que pasar por ese dicasterio, responder a los países”, señaló el presidente de la CEP.

El líder eclesiástico también contó que el papa León XIV continúa atento a los acontecimientos que ocurren en nuestro país y que además los obispos peruanos se encargaron de hacerle llegar las problemáticas que se viven en cada una de las regiones. Asimismo, dijo que el sumo pontífice tiene gratos recuerdos de cuando se desempeñó como obispo de Chiclayo, y que en la actualidad tiene al Perú en sus oraciones.

