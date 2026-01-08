¿Habrá paro de transportistas la próxima semana? Representantes de transportistas responden

Ante la ola de asesinatos y atentados contra las empresas y trabajadores de transportes urbanos, los gremios del sector se encuentran en diálogos sobre una medida de protesta que busque la atención de los funcionarios públicos para obtener respuestas eficaces que combatan al hampa en el Perú. Según varios representantes, entre algunos que ya han confirmado una fecha, aún se evalúa si se dará con una marcha de buses o un apagado de motores.

En entrevista con Latina, Martín Ojeda, el director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres (CNTT), indicó que para la noche de este 8 de enero de 2025 el congreso de gremios transportistas darán una fecha y medida de protesta exacta que se desarrollará en la capital y la provincia constitucional del Callao.

“Lo que está demostrando esta racha de inseguridad que son 7 u 8 atentados (referido al inicio del 2026), es que la prevención, que es parte fundamental de la lucha contra la extorsión, no sirve para nada, y lo peor es que demuestra que el estado de emergencia no funciona para nada. Pareciera que “La Maquina” (referencia a José Jerí) la tienen los delincuentes y no el Estado”, criticó Ojeda.

¿Qué gremio confirmó fecha y medida de protesta?

Por otro lado, la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), a través de su presidente, Julio Rau Rau, anunció un paro de transportistas el 15 de enero de 2026 donde se tomará como medida un apagado de motores.

“Nuevamente han comenzado a atacar los delincuentes, disparando a los choferes tanto en Lima como en el Callao. (…) Si bien es cierto que con el presidente Jerí se ha empezado a ingresar a los penales, prácticamente aún las extorsiones continúan con casi toda la población”, enfatizó Rau Rau al medio RPP.

Esta medida de protesta se aplicará durante las conversaciones de una comisión del gremio con el Congreso de la República, donde se abordará los principales problemas que afectan la vida e integridad de los trabajadores del transporte urbano. Sin embargo, recordemos que aún los principales gremios del sector aún se encuentran en diálogos y habría la posibilidad de cambio.

¿Qué partes de Lima y Callao se verán afectadas por el paro del Conet el 15 de enero?

Según indicó el presidente Rau Rau, se confirmó la participación de algunas empresas que se encuentran en los cuatro conos de la capital: cono norte, cono sur, cono este y cono oeste, lo que afectaría a las principales rutas de transporte de la capital.

Exigen medidas legales de seguridad

La paralización tendrá como objetivo exigir que las autoridades gubernamentales implementen reformas legales que protejan al sector de transporte y, en general, a los negocios afectados por el aumento de las extorsiones.

Ojeda indicó que el gremio al que representa pedirá el estado de emergencia de transporte público urbano, la prevención y protección ante atentados y modificación de horarios de los policías para una mejor cobertura ante delitos que vulneren la vida de los transportistas.

“La burocracia nos está matando. Cuando hay un herido de bala, el hospital nos pide, ‘¿está en el SIS?, ¡uy!, esta máquina no hay, hay que hacer un trámite’, ¡se está muriendo, por Dios!”, exclamó Ojeda.

En la misma línea, el presidente del Conet propone el aumento de las penas carcelarias y la reubicación de extorsionadores presos a prisiones de máxima seguridad, como Challapalca.

“Que todos vayan para allá. Que todos, así sean por primera vez, que vayan todos allá. Es la única forma en que vamos a parar esta masacre, este baño de sangre de peruanos. No hay otra salida”, expresó Rau Rau.

