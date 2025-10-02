Paro de transportistas EN VIVO: mira la cobertura extraordinaria de Latina Noticias

Este jueves 2 de octubre, diversas compañías de transporte en Lima iniciaron un paro con el objetivo de llamar la atención sobre la inseguridad que enfrentan a diario. La medida provocó que numerosos ciudadanos tengan complicaciones para trasladarse hacia sus centros laborales o educativos.

Ante esta situación, los choferes y empresas participantes exigen una mejor coordinación con las autoridades que permita asegurar la prestación del servicio y, al mismo tiempo, resguardar su seguridad durante la protesta.

Para conocer en tiempo real lo que ocurra durante el paro de transportistas, sigue la cobertura especial de Latina Noticias a través de su canal de YouTube y mantente al tanto de las decisiones que se adopten en el transcurso de la jornada.

Así, tendrás acceso a información actualizada minuto a minuto, imágenes exclusivas desde distintos puntos de la ciudad y testimonios tanto de representantes del sector transporte como de las autoridades locales.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Almendra Gomelsky aquí: