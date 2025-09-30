Paro de transportistas: estas universidades suspenderán sus clases presenciales el 2 de octubre

Este jueves 2 de octubre, Lima y Callao enfrentarán una nueva paralización del transporte público luego de que más de 110 empresas de transporte urbano confirmaran su participación en el paro. La medida responde a la creciente ola de extorsiones y asesinatos que viene golpeando al sector y que ya ha provocado que cerca del 30% de los choferes deje de trabajar por temor a las amenazas.

Ante esta situación, diversas universidades e institutos superiores anunciaron la suspensión de sus clases presenciales para resguardar la seguridad de sus estudiantes, trasladando las actividades a la modalidad virtual.

Entre ellas, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que dictará todas sus clases de manera remota y reprogramará las prácticas de laboratorio; la Universidad de Lima, que realizará la totalidad de sus sesiones de manera virtual; y la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM, que también trasladará a la virtualidad sus clases de pregrado, posgrado y labores administrativas.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7