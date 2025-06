Paro de transportistas para el miércoles 18 de junio: esto debes saber

Por su parte, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano para Lima y Callao, señaló: “No conozco esta convocatoria. Dijeron que es del sector carga, pero no se ha involucrado al sector urbano de Lima y Callao. No estamos participando ni convocando. El sector formal no ha convocado a paro”.

Asimismo, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) también descartó su participación.