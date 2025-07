Periodista alemán sorprendió a todos al bailar música de la selva en la Parada Militar | VIDEO

Sorprendido. Benno Krieger es un periodista alemán que llegó a Lima por una pasantía en Latina Televisión y este martes 29 de julio llegó a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar para vivir la experiencia de las Fiestas Patrias junto a nuestra reportera Leslie Rosas.

Algunas familias se posicionaron en los alrededores de la avenida Brasil y contaron que traían comida, abrigo, y hasta sillas para ver todo el desfile, en medio de la conversación, Benno participó con las personas y hasta se animó a bailar ‘La Anaconda’ ya que era la música que estaba sonando en ese momento.

“Estoy feliz de poder vivir esa experiencia por primera vez. A mí me parece una locura que la gente llega a las 8 de la noche el día anterior, acampa aquí o incluso ni duerme para estar aquí porque yo me levanté como a las 2 y estoy muy cansado, entonces no me puedo imaginar cómo se sienten la gente, pero todos con una sonrisa es espectacular”, contó Benno a las cámaras de Latina.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7