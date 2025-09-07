Periodista Jaime Chincha fallece a los 48 años: esto se sabe

Este domingo 7 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Jaime Chincha, reconocido periodista con amplia trayectoria en diversos medios de comunicación, a los 48 años de edad. Las causas de su deceso aún no han sido confirmadas.

Nacido en Lima en diciembre de 1976, Jaime Miguel Chincha Ravines realizó sus estudios escolares en el colegio Champagnat y posteriormente siguió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres, donde obtuvo el grado de bachiller en 2005.

Su carrera profesional comenzó en 1999, en medio de un contexto político decisivo para el país. Desde entonces, se desempeñó como presentador, entrevistador, reportero y conductor de noticiero.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria fue entre 2001 y 2004, cuando asumió el cargo de jefe de redacción y conductor de 90 Segundos en Frecuencia Latina (ahora Latina).

Su estilo directo y su compromiso con la información le permitieron consolidarse como una de las voces periodísticas más influyentes de su generación. La noticia de su fallecimiento ha causado impacto en las redes sociales.

