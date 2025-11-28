Periodistas de Latina destacan en los ESET Awards 2025 con dos importantes premios

Latina Noticias fue reconocida con dos importantes distinciones en los ESET Awards 2025, evento que destaca a instituciones y profesionales comprometidos con la promoción de una cultura de ciberseguridad en la región.

El primer galardón fue otorgado al podcast “Alerta Latina Noticias”, conducido por María Horna y producido por Sol Ordoñez, que ganó la categoría Nuevo Periodismo, Nuevos Formatos por su labor contando historias reales de víctimas de estafas y ataques digitales.

“Trabajamos para concientizar y prevenir, para que menos personas caigan en manos de estas redes de estafadores. Mostramos las estrategias y características que usan los ciberdelincuentes para atrapar a sus víctimas”, señaló Horna tras recibir el reconocimiento.

Durante la premiación también estuvo presente Herbert Holguín, subgerente de Contenidos Digitales de Latina Noticias, quien destacó que el podcast responde a una necesidad urgente del público.

“Alerta Latina busca prevenir estos delitos. Es gratificante saber que, después de varios programas, el público nos ha escrito agradeciendo porque han podido prevenir que les roben sus cuentas”, afirmó.

LA WEB OSCURA

El segundo premio recayó en Harold Moreno, periodista del programa Punto Final, quien fue reconocido en la categoría Mejor Investigación Periodística en Ciberseguridad por su reportaje “La web oscura: robo de datos de instituciones peruanas”.

Esta investigación reveló cómo información sensible de la Reniec, entidades bancarias y hasta sistemas de la Policía Nacional es ofrecida dentro del ciberespacio por delincuentes que confiesan sus métodos de ataque.

Con estos premios, los ESET Awards 2025 destacan el trabajo de Latina Noticias en su compromiso por informar, prevenir y visibilizar el creciente riesgo de los ciberdelitos, reafirmando el esfuerzo de la casa televisiva por construir una sociedad más segura e informada.