Perú Sostenible 2025: Cencosud destaca por su compromiso con una gestión empresarial

En el marco de la Cumbre Perú Sostenible 2025, Cencosud volvió a demostrar su liderazgo en sostenibilidad al participar, por quinto año consecutivo, como aliado estratégico del evento más importante del país en materia de desarrollo sostenible.

Durante el encuentro, Raúl Troncoso, gerente regional de Sostenibilidad de Cencosud, resaltó que espacios como este son clave para fortalecer la colaboración entre empresas, Estado y sociedad civil. “Eventos como Perú Sostenible nos inspiran a seguir construyendo un negocio que genere valor compartido y contribuya al bienestar de las comunidades donde operamos”, afirmó.

Cencosud presentó diversas iniciativas que promueven la alimentación saludable, el consumo responsable y la eficiencia energética en sus operaciones a través de sus marcas Wong y Metro. Entre ellas destaca el programa “Buenas Ideas para una Mejor Alimentación”, impulsado por supermercados Metro.

Asimismo, la compañía puso en valor su programa de Rescate de Alimentos, desarrollado junto al Banco de Alimentos Perú (BAP) desde 2016, mediante el cual se donan excedentes alimentarios a comunidades vulnerables, reduciendo el desperdicio y apoyando la seguridad alimentaria.

Con su participación en la Cumbre, Cencosud reafirma su compromiso con la sostenibilidad como eje transversal de su estrategia corporativa, promoviendo la innovación, la inclusión y la generación de impactos positivos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

