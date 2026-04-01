PJ dispone la inmediata ubicación y captura del ‘Negro Marín’

La Sala de Apelaciones de Puente Piedra, perteneciente al Poder Judicial (PJ), dispuso la inmediata ubicación y captura de Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, al declarar fundado un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.

Esta medida revierte una decisión previa del PJ que permitió al investigado continuar el proceso en libertad bajo la figura de comparecencia con restricciones.

Cuando el ‘Negro Marín’ sea detenido, empezará a computarse una prisión preventiva por 36 meses en su contra. Él es señalado de ser el líder de la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’.

Esta nueva decisión judicial se da luego de los fuertes cuestionamientos a la primera resolución emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, que rechazó el pedido fiscal de prisión preventiva contra el ‘Negro Marín’.

Aquella vez, el despacho judicial consideró que los elementos presentados por el Ministerio Público no constituían sospechas fuertes para vincular al ‘Negro Marín’ con una organización criminal.

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