PJ suspende otra vez cobros en dos peajes al sur de Lima: aquí los detalles

El Poder Judicial (PJ) ha dictado una medida de carácter urgente, ordenando a la concesionaria Rutas de Lima S.A.C. la suspensión inmediata del cobro de peajes en las garitas ubicadas en los distritos de Villa El Salvador y Punta Negra, en el sur de Lima.

Esta decisión judicial deriva de la admisión parcial de un recurso de hábeas corpus interpuesto por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar. La demanda argumentó que la tarifa permanente en ese eje vial vulnera el derecho constitucional al libre tránsito de los ciudadanos.

La Resolución N.º 19 del Juzgado Constitucional de Lima Sur, emitida el 4 de noviembre de 2025, es clara: la paralización de cobros debe cumplirse “sin demora”. El juzgado especificó que la apelación presentada por la concesionaria carece de efecto suspensivo en este caso.

INMEDIATA SUSPENSIÓN Y APERCIBIMIENTO DE MULTA

El fallo establece que la empresa no puede continuar con el cobro mientras se tramita el recurso de apelación. Para asegurar el acatamiento de la medida, se designó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín para velar por su cumplimiento. La orden de pase libre temporal se activa desde la notificación formal, advirtiendo multas consecutivas si hay incumplimiento.

Previamente, Rutas de Lima había retomado la recaudación argumentando que su apelación les permitía mantener la tarifa. Sin embargo, el Juzgado enfatizó que el recurso no detiene la decisión de fondo, por lo que la suspensión del cobro es obligatoria.

La implicancia principal es un alivio económico inmediato para los usuarios del tramo sur, especialmente para residentes de la costa y quienes circulan por la Panamericana Sur.

VIDEO RECOMENDADO