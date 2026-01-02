Playa Agua Dulce lució abarrotada el primer día del año: Bañistas no respetaron norma que prohíbe alcohol

Miles de familias disfrutaron el primer día del 2026 frente al mar en el distrito de Chorrillos, sin embargo muchos decidieron ignorar las ordenanzas municipales que prohibían el ingreso de bañistas con alcohol, comida y pirotecnia a los balnearios, entre ellos Agua Dulce.

Un equipo de Latina Noticias llegó hasta esta zona de Lima Sur y comprobó que varios veraneantes se encontraban bajo los efectos del alcohol. A esto se suma el ingreso de familias con comidas y material pirotécnico regado en la arena que se usaron en las celebraciones de Año Nuevo.

Como se recuerda, la Municipalidad de Chorrillos anunció hace unos días que este verano 2026 se aplicaría nuevas restricciones para mitigar la contaminación en sus playas. Asismismo, la comuna advirtió que se aplicaría multas de hasta 2800 soles a aquellos que se nieguen a acatar esta medida.

