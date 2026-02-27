Playas de Lima tendrán radiación extremadamente alta: conoce las fechas, según Senamhi

¿Quieres ir a la playa en un día libre?, entonces toma nota de estas advertencias, pues el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), informó que desde este sábado 28 de febrero hasta el domingo 1 de marzo, los niveles de radiación ultravioleta (UV) registraran niveles extremadamente altos en la costa de Lima.

Ante este tipo de escenarios peligrosos para la salud, el Senamhi recomienda evitar exponerse al sol desde las 9.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. Puedes usar diversos complementos para protegerte de la radiación, como un sombrero de ala ancha, lentes de protección UV, ropa que cubra la totalidad de la piel, como también la aplicación de bloqueador solar varias veces al día.

Calor extremo en playas de Lima: pronósticos por fecha

Pronóstico del sábado 28 de febrero

El Senamhi advierte que para el sábado 28 de febrero, las playas ubicadas al norte de Lima tendrán un índice IUV de 12, con temperaturas de entre 23° y 28° C. Estas playas son:

Chacra Mar

Ancón

Santa Rosa

Ventanilla

En el centro de Lima, se espera una radiación de IUV de 11, con temperaturas que oscilarán entre 22° C como mínimo y 28° C como máximo. Estas playas son:

La Punta

Costa Verde

Agua Dulce

La Chira

Mamacona

Pachacámac

En el sur de la capital se espera que la radiación IUV alcance a 11, con temperaturas entre 22° C y 27° C. Estas playas son:

El Silencio

Punta Hermosa

Punta Rocas

Punta Negra

San Bartolo

Santa María

Pucusana

Puerto Viejo

Pronóstico del domingo 1 de marzo

Para este domingo, el Senamhi advierte que el índice UV seguirá extremadamente alto. Las playas del norte se estima que mantendrán un UIV de 11, con temperaturas entre 22° C y 28° C.

En el centro de Lima, la radiación seguirá con IUV 11, con temperaturas que oscilan entre 21° C y 27°.

Mientras que en las playas del sur, la radiación UIV se mantiene en 11, con temperaturas entre 22° C y 28° C.

Como observamos, los valores superan o se mantienen en 11 puntos de radiación, lo que se traduce en extremadamente alta y perjudicial para la salud, sobre todo para la piel y los ojos si es que no se adoptan medidas de protección.

