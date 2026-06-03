Me Caigo de Risa: ¡RODRIGO SE EMOCIONÓ DE MÁS Y LE DIO UN ABRAZO A RENZO!
La segunda parte del juego “Pásame el pollo”, puso a prueba a los participantes, quienes debían pasarse el pollo de juguete utilizando el cuello esta vez. Todo comenzó cuando Korina Rivadeneira le pidió a Alicia Mercado que se pusiera de rodillas para poder recibir el pollo correctamente, generando las primeras carcajadas.
Aunque al inicio parecía complicado, el equipo logró coordinarse y el reto avanzaba sin problemas. Sin embargo, cuando ya estaban a punto de terminar, Rodrigo Sánchez Patiño sorprendió a todos al pasarle el pollo a Renzo Schuller con un inesperado abrazo, provocando bromas inmediatas y comentarios como “¡Pero cómo que lo quieres mucho!”.
Finalmente, Renzo Schuller logró entregarle el pollo a César Ritter para cerrar el reto entre risas.
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